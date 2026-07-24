Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet von Thüringer fast 35.000 Euro
Landkreis Hildburghausen - Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Hildburghausen ist in dieser Woche auf eine Telefonbetrügerin hereingefallen und hat dadurch fast 35.000 Euro verloren.
Die unbekannte Frau gab sich am Telefon als Mitarbeiterin seiner Bank aus und erklärte, die Banking-App müsse aktualisiert werden.
Während des Gesprächs leitete sie den Mann beim Herunterladen angeblich notwendiger Apps an. Dabei gewährte er den Betrügern verschiedene Zugriffe auf sein Smartphone und seine Bankanwendungen.
Erst später bemerkte der 39-Jährige, dass von seinem Konto eine Überweisung über fast 35.000 Euro veranlasst worden war.
Die Polizei warnt vor der Masche und rät, unbekannten Personen niemals Zugriff auf Smartphone, Apps oder Online-Banking zu gewähren. Im Zweifel sollten Betroffene das Gespräch beenden und ihre Bank über die bekannten Kontaktdaten selbst kontaktieren.
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