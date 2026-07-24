Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet von Thüringer fast 35.000 Euro

Landkreis Hildburghausen - Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Hildburghausen ist in dieser Woche auf eine Telefonbetrügerin hereingefallen und hat dadurch fast 35.000 Euro verloren.

Mit der Masche einer angeblichen Banking-App-Aktualisierung erbeuteten Betrüger fast 35.000 Euro. (Symbolfoto) © 123RF/ fizkes

Die unbekannte Frau gab sich am Telefon als Mitarbeiterin seiner Bank aus und erklärte, die Banking-App müsse aktualisiert werden.

Während des Gesprächs leitete sie den Mann beim Herunterladen angeblich notwendiger Apps an. Dabei gewährte er den Betrügern verschiedene Zugriffe auf sein Smartphone und seine Bankanwendungen.

Erst später bemerkte der 39-Jährige, dass von seinem Konto eine Überweisung über fast 35.000 Euro veranlasst worden war.