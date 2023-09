Energie-Cottbus-Fans in Frankfurt brutal angegriffen: Vier Vermummte auf der Flucht!

Frankfurt am Main - Nur aufgrund ihrer Fan-Utensilien? Im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach wurden am Sonntagabend drei Fußball-Anhänger von Energie Cottbus gewalttätig angegriffen.

Am Sonntagabend kam es im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach zu einem brutalen Angriff auf drei Fußball-Fans des FC Energie Cottbus. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, haben die drei Cottbus-Fans in ihrer sichtbaren Fan-Montur zunächst die Kirchweih in Nieder-Erlenbach besucht und machten sich gegen 21 Uhr schließlich auf ihren Heimweg.



In der Straße "Alt-Erlenbach" wurde das Trio plötzlich von einem unbekannten Quartett angehalten und als "Cottbus-Schweine" beleidigt.

Im weiteren Verlauf forderten die vier Personen die Fußball-Fans dazu auf, ihre Shirts auszuziehen.

Doch dieser aggressiven Ansage wollten die drei Männer nicht Folge leisten und verneinten die Aufforderung.

Daraufhin kam es zu Schlägen und Tritten der Angreifer gegenüber dem Cottbus-Trio. Zwei Opfern zogen die Täter anschließend gewaltsam deren T-Shirt aus. Der Dritte händigte sein Kleidungsstück letztlich freiwillig selbst aus.

Die Gewalttäter flüchteten in der Folge vom Ort des Geschehens.