Enten gerettet, Hund entlaufen und wollige Einbrecher: Tierische Einsätze für die Polizei

Görlitz - Tierisch, tierisch: So lautete offenbar das Motto bei der Polizei Görlitz am Wochenende.

Hund "Freddy" wollte offenbar auf ein Abenteuer gehen und ist einfach aus seinem Zuhause in Königswartha ausgebüxt. © Polizei Görlitz

An mehreren Orten in Sachsen hatte die Polizeidirektion Görlitz am Wochenende mit tierischen Einsätzen zu tun.

So war am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr eine Kuh aus einer Schlachterei Am Granitwerk in Demitz-Thumitz (Landkreis Bautzen) ausgebüxt.

Die Ordnungshüter informierten die Bahn, um den Zugverkehr teilweise einzuschränken, weil das Tier über die Bahngleise geflohen war. Trotz intensiver "Fahndung" konnte das Rind nicht ausfindig gemacht werden.

Ebenfalls für einen tierischen Einsatz sorgte am Samstag ein anderes Nutztier. Im Bautzner Ortsteil Teichnitz kam es gegen 11.50 Uhr zu einem Einbruchsalarm in einer Firma an der Neuteichnitzer Straße. Offenbar war jemand durch die Sicherheitsschranke gelaufen.

Bei dem "Einbrecher" handelte es sich aber nicht um eine Person, sondern um ein Schaf. Dieses war durch ein Loch im Zaun geschlüpft. Der wollige Hammel konnte später wieder zurück auf die Weide getrieben werden.