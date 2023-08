10.08.2023 18:17 Entflohener Knacki mit geklautem Auto ins Netz gegangen

Von Simon Schwenk

Erlangen/Schwäbisch Hall - Die Polizei hat einen in Baden-Württemberg entflohenen Häftling auf der A3 in Mittelfranken in einem gestohlenen Wagen ohne Führerschein erwischt. Für einen entflohenen Häftling endete die Reise bei einer Polizeikontrolle. (Symbolbild) © Pavlíèek Lubo/CTK/dpa Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen auf der BAB 3 den Fahrer eines Mercedes. Der 31-Jährige hatte nicht nur den Pkw entwendet, sondern war zudem aus einer Justizvollzugsanstalt entflohen. Der Wagen war laut Polizeiangaben zur Fahndung ausgeschrieben, da er am 6. August in Baden-Württemberg entwendet worden war. Der Fahrer konnte sich lediglich mit einem Schreiben der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall/Kapfenburg ausweisen, indem ihm ein erlaubter Ausgang bescheinigt wurde. Eine Nachfrage hatte ergeben, dass der 31-Jährige von diesem Ausgang am 6. August nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Fahnder nahmen den Mann daraufhin fest und stellten den Pkw sicher. Gegen den 31-Jährigen war mittlerweile durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Haftbefehl ergangen. Er wird im Laufe des Tages in die Justizvollzugsanstalt zurückgebracht.

Titelfoto: Pavlíèek Lubo/CTK/dpa