Entführtes Baby aus Krankenhaus: 18-Jährige festgenommen

Lüdenscheid - Die Polizei hat nach der Einführung eines Babys aus einem Krankenhaus in Lüdenscheid (im Märkischen Kreis) eine 18-jährige Tatverdächtige festgenommen.

Die Polizei hat nach der Entführung eine Frau festgenommen. © Alex Talash/dpa

Das berichtet der WDR. Die junge Frau soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die als Mitarbeiterin des Krankenhauses getarnte Frau habe den Jungen am Samstagnachmittag aus einem Patientenzimmer geholt, teilte die Polizei zuvor mit.

Knapp eine Stunde nach diesem Vorfall hätten Zeuginnen und Zeugen den Jungen im Nebenraum eines Parkhauses entdeckt. Ein Rettungswagen habe ihn anschließend zurück ins Krankenhaus gefahren.

Das sieben Tage alte Baby sei weder verletzt noch überhitzt gewesen, berichtete ein Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft am Nachmittag. Außerdem sei es wieder zurück bei seinen Eltern.

Die Polizei habe das Parkhaus abgesperrt, um Spuren zu sichern, und begonnen, nach der Unbekannten zu fahnden, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt.

Zwischenzeitlich habe es jedoch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Diese wurden - wie auch die Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus - ausgewertet.