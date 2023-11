Rätselhafter Entführungsfall: 33-Jähriger nach Tagen wieder aufgetaucht, Fahndung nach den Tätern läuft

Die Kripo in Würzburg hat für die Ermittlungen eine eigene Sonderkommission eingerichtet. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, befindet sich das Entführungsopfer mittlerweile wieder in Sicherheit. Die Hintergründe der Tat sind derweil noch unklar.

Was genau ist passiert? Laut dem Sprecher hatte sich am Nachmittag des vergangenen Freitags (10. November) ein Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Er hatte beobachtet, wie ein Mann in der Straße "Am Tiefen Weg" offenbar gegen seinen Willen in einen hellen Kleintransporter gezogen worden war.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort meldeten sich in der Nacht auf den Samstag Angehörige des 33-Jährigen, die dessen mögliche Entführung anzeigten.

Daraufhin wurden die Fahndungsmaßnahmen intensiviert, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Unter anderem wurden auch Spezialkräfte mit eingebunden.

Bereits am Samstag sei es dann zu ersten Suchmaßnahmen unter anderem in Karlstadt gekommen. Mittlerweile waren auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts in die Ermittlungen einbezogen - auch in anderen Bundesländer wurde eng mit der Polizei zusammengearbeitet.