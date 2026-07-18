Entkräftet auf dem Wasser: Polizei rettet erschöpften Surfer aus dem Bodensee

Friedrichshafen - Ein 50 Jahre alter Surfer ist vor Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf dem Bodensee in Not geraten und wurde am Freitagabend von der Wasserschutzpolizei gerettet.

Auf dem Bodensee treffen jährlich tausende verschiedene Wassersportler aufeinander. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Der Mann blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach machte der starke Wind dem Mann gegen 18.45 Uhr zu schaffen, sodass er erschöpft auf seinem Surfbrett trieb.

Passanten bemerkten den Wassersportler und alarmierten die Einsatzkräfte.

Ein Boot der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen fand den 50-Jährigen auf seinem Wing-Surfboard liegend und brachte ihn zurück in Richtung Ufer.