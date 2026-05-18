Leiche trieb im Main: Mädchen nach 25 Jahren identifiziert, Vater festgenommen

Frankfurt am Main - Im Sommer 2001 war die Leiche eines unbekannten Mädchens im Main gefunden worden. Trotz intensiver Maßnahmen blieb ein Ermittlungserfolg fast ein Vierteljahrhundert lang aus - bis vor wenigen Tagen.

Fast 25 Jahre nach dem Fund einer Mädchenleiche ist den Ermittlern der Durchbruch gelungen. © Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Landeskriminalamt Hessen

Wie das Hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlich zu dem "Cold Case"-Fall am Montagvormittag mitteilten, wurde der inzwischen 67 Jahre alte Vater des Opfers von Einsatzkräften schon am 12. Mai festgenommen.

Gegen den Mann besteht demnach der dringende Tatverdacht, seine Tochter umgebracht zu haben.

Der deutsche Staatsangehörige, der in Pakistan geboren worden war, wurde nach der Festnahme einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt in U-Haft.

Mögliche Zeugen, welche Angaben zur Toten, der Familie, dem Vater oder dem Umfeld machen können, werden weiterhin gebeten, sich mit den Beamten des LKA in Verbindung zu setzen.

Lange war die Identität der Toten, deren Körper in einen bräunlichen Bettbezug mit Leopardenmuster und zusätzlich in ein Frotteebetttuch eingewickelt war, ungeklärt. Entdeckt worden war das Mädchen am 31. Juli 2001 von mehreren Passanten.

Die Beine waren angewinkelt und an die Brust gepresst, die Arme am Körper angelegt. In dieser Hockstellung war der Leichnam der 13-bis 16-Jährigen mit bis zu zehn Zentimeter breiten Textilbändern umwickelt und verknotet worden.