Über TikTok erpresst: 21-Jähriger zahlt mehr als 4000 Euro

Großenstein (Landkreis Greiz) - Ein 21-jähriger Mann aus Großenstein ist Opfer einer sogenannten Sextortion geworden.

Ein 21-Jähriger wurde nach dem Versand von Nacktbildern über TikTok um mehrere tausend Euro erpresst. (Symbolfoto) © 123RF/file404

Zwischen Mitte Februar und Mitte Mai 2026 wurde er laut Informationen der Polizei über die Social-Media-Plattform TikTok von einer unbekannten Täterin dazu gebracht, Nacktbilder von sich zu verschicken.

Anschließend wurde der junge Mann mit der Veröffentlichung der Bilder erpresst. Um dies zu verhindern, zahlte er insgesamt mehr als 4000 Euro. Trotz der Zahlungen wurden die Aufnahmen später an Bekannte des Geschädigten weitergeleitet.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Erpressung auf sexueller Grundlage aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei häufen sich derzeit wieder ähnliche Fälle. Täter knüpfen über soziale Netzwerke Kontakte, bauen schnell intime Gespräche auf und fordern anschließend Nacktbilder oder Videos. Danach beginnen meist Erpressungen mit Forderungen im vierstelligen Bereich.