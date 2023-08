Er fiel einem Polizisten mit besonderer Fähigkeit auf: Mann (37) landet im Thüringer Knast

Ein 37-Jähriger wurde am Dienstag in Erfurt festgenommen. Zuvor war einem "Super Recognizer" der Mann aufgefallen. Der Mann wurde in die JVA Tonna gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Ein 37-Jähriger ist am Dienstag in Erfurt festgenommen und am heutigen Mittwoch in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Tonna (Landkreis Gotha) gebracht worden. Dass es so weit gekommen ist, dürfte man wohl auch einem Beamten mit besonderer Fähigkeit verdanken.

Die Bundespolizei fahndet am Erfurter Hauptbahnhof. Hier hatte am Dienstag ein sogenannter "Super Recognizer" den richtigen Riecher. © Bundespolizeiinspektion Erfurt Wie die Uniformierten mitteilten, kontrollierte eine Bundespolizei-Streife den Mann am Dienstagabend im Hauptbahnhof. Zuvor war einem Kollegen, der als sogenannter "Super-Recognizer" zertifiziert ist, die Person direkt ins Auge gesprungen. Den Angaben nach besitzen die bei der Bundespolizei eingesetzten "Super Recognizer" die Fähigkeit, sich Gesichter und Bewegungsabläufe sehr gut zu merken und auch Jahre nach einem Ereignis wieder abrufen zu können. Den Angaben nach war der 37-jährige Mann libyscher Staatsangehörigkeit durch diverse Vermögens- und Eigentumsdelikte in mehreren Städten polizeilich in Erscheinung getreten - unter anderem auch in Erfurt wegen Diebstahls. Die Streife der Bundespolizei nahm den Mann später noch vor Ort fest. So wurde Ende Juli ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mehrfachtäter erlassen.

Polizisten finden Drogen