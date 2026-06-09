Er klaute einer Seniorin die Geldbörse inklusive EC-Karte: Wer ist dieser Mann?

Blankenburg - Nach dem Diebstahl einer Geldbörse und einer anschließenden Kontoabhebung sucht die Polizei in Blankenburg ( Landkreis Harz ) mit Bildern nach einem bislang unbekannten Mann.

Wer ist dieser Mann? Die Polizei im Harz sucht nach Hinweisen von Zeugen. © Bildmontage: Polizeirevier Harz

Laut dem Polizeirevier Harz wurde einer 86 Jahre alten Frau am 26. Februar gegen 15 Uhr die Geldbörse gestohlen. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich in einer Aldi-Filiale in der Lerchenbreite.

Neben rund 200 Euro Bargeld befand sich darin auch eine EC-Karte.

Diese wurde laut den Ermittlern nur kurze Zeit später von dem bislang unbekannten Täter genutzt, um an einem Geldautomaten einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich vom Konto der Seniorin abzuheben.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes führten, veröffentlicht die Polizei nun Bilder aus einer Überwachungskamera des Geldautomaten.

Der Gesuchte trug eine Schirmmütze, eine Einweg-Atemschutzmaske sowie ein weißes Hemd mit einer dunklen Strickjacke darüber.