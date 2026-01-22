Er nahm die Karte und klaute das Geld: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Halle (Saale) - Ende August 2025 hatte der Mann eine Geldkarte und damit 1000 Euro gestohlen. Um den Dieb ausfindig machen zu können, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Dank der Überwachungskameras einer Tankstelle konnte ein Foto des vermeintlichen Betrügers aufgenommen werden. © Bildmontage: 123RF/sir270, Polizei Sachsen-Anhalt

Mit einer gestohlenen Geldkarte hatte der Mann in der Dieselstraße in Halle (Saale) 1000 Euro von einem fremden Konto abgehoben und sich somit des Betrugs schuldig gemacht.

Die Tat ereignete sich bereits am 22. August vergangenen Jahres. Da es der Polizei bisher nicht gelang, den Täter zur Verantwortung zu ziehen, bittet die Behörde um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.

Denn glücklicherweise konnte der vermeintliche Dieb mithilfe der Videoüberwachungskameras einer Tankstelle festgehalten werden. Die Veröffentlichung der Hinweise wurde nun durch das Amtsgericht gestattet.