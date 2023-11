Er schwankte über einen Parkplatz: Polizei erwischt Citroën-Fahrer mit über 2 Promille

Plauen - Die Polizei hat in Plauen ( Vogtlandkreis ) einen betrunkenen Autofahrer (54) erwischt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Ein Zeuge hatte die Polizei kurz vor 17 Uhr über den Suff-Fahrer informiert. Der Citroën-Fahrer war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neundorfer Straße aus seinem Auto ausgestiegen und in schwankender Weise in den Markt gegangen. Das hatte der Zeuge beobachtet.

"Während der Befragung des Zeugen kam der bis dahin unbekannte Citroën-Fahrer wieder aus dem Markt – sein schwankender Gang fiel nun auch den Beamten auf", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Deutsche hatte mehr als zwei Promille intus.

"Mit ihm wurde anschließend eine Blutentnahme im örtlichen Krankenhaus durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein des 54-Jährigen vorläufig sichergestellt", heißt es in der Mitteilung der Polizei.