Er soll selbst die Polizei gerufen haben: Hat Rentner seine Ex-Freundin (†58) in Wohnung getötet?

Köln - Die Polizei hat am Mittwoch einen Rentner (67) festgenommen, der unmittelbar zuvor seine Ex-Freundin getötet haben soll.

Die Polizei hat Haftbefehl gegen den 67-Jährigen erlassen, dieser soll nun von einem Kölner Gericht bestätigt werden. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Nach Angaben der Beamten sei der Senior gegen 13.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Frechen im Rhein-Erft-Kreis dingfest gemacht worden.

Rettungskräfte kümmerten sich in der Zwischenzeit um die zunächst lebensgefährlich verletzte Ex-Partnerin (58) des Mannes, die trotz Reanimationsmaßnahmen kurz darauf im Krankenhaus verstarb.

Wie es heißt, habe der Tatverdächtige selbst die Polizei alarmiert. Zu den Hintergründen des Vorfalls gibt es aktuell noch keine Hinweise.

Ebenfalls unklar ist, ob das Opfer mit dem 67-Jährigen vor der Tat in einen Streit geraten war.