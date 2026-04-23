Er soll selbst die Polizei gerufen haben: Hat Rentner seine Ex-Freundin (†58) in Wohnung getötet?
Köln - Die Polizei hat am Mittwoch einen Rentner (67) festgenommen, der unmittelbar zuvor seine Ex-Freundin getötet haben soll.
Nach Angaben der Beamten sei der Senior gegen 13.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Frechen im Rhein-Erft-Kreis dingfest gemacht worden.
Rettungskräfte kümmerten sich in der Zwischenzeit um die zunächst lebensgefährlich verletzte Ex-Partnerin (58) des Mannes, die trotz Reanimationsmaßnahmen kurz darauf im Krankenhaus verstarb.
Wie es heißt, habe der Tatverdächtige selbst die Polizei alarmiert. Zu den Hintergründen des Vorfalls gibt es aktuell noch keine Hinweise.
Ebenfalls unklar ist, ob das Opfer mit dem 67-Jährigen vor der Tat in einen Streit geraten war.
Das Gericht in Köln soll noch im Laufe des Donnerstags über den gestellten Haftbefehl entscheiden.
Dem 67-Jährigen wird der dringende Tatverdacht des Totschlags vorgeworfen.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa