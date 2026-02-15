Er war auf dem Weg nach Hause: 62-Jähriger brutal überfallen

Limburg - Ein 62 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag von mehreren Unbekannten überfallen worden.

Die Täter sind auf der Flucht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Bei dem Angriff in der Limburger Innenstadt wurde er leicht verletzt, wie die Polizei Limburg mitteilte.

Nach den Tätern werde weiterhin gesucht, hieß es.

Der völlig arglose 62-Jährige sei in der Limburger Fußgängerzone in der Werner-Senger-Straße auf Höhe der dortigen Volksbank plötzlich von hinten angegriffen und heftig zu Boden gestoßen worden.

Die Täter durchsuchten ihr Opfer den Angaben zufolge nach Wertgegenständen, flüchteten aber ohne Beute. Alarmierte Beamte fahndeten anschließend ohne Erfolg nach den Männern.