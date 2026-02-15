Nach Demo-Großlage: Polizeieinsatz auch in Pirna

Pirna - Nach der Neonazi-Demo in Dresden war es für die Polizei am Samstag noch nicht vorbei.

Gegen 21.35 Uhr rückten die Beamten in den rechtsextremen Treffpunkt "Haus Montag" in Pirna aus, wohin einige Demo-Teilnehmer inzwischen eingekehrt waren.

"Es bestand der Verdacht, dass volksverhetzende Musik gespielt wurde", sagte ein Polizeisprecher TAG24.