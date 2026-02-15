 1.719

Nach Demo-Großlage: Polizeieinsatz auch in Pirna

Gegen 21.35 Uhr rückte Samstag die Polizei in den rechtsextremen Treffpunkt "Haus Montag" in Pirna aus, wohin einige Demo-Teilnehmer eingekehrt waren.

Von Eric Hofmann

Pirna - Nach der Neonazi-Demo in Dresden war es für die Polizei am Samstag noch nicht vorbei.

Die Polizei musste in Pirna ausrücken. (Symbolfoto)  © dpa | Markus Lenhardt

Gegen 21.35 Uhr rückten die Beamten in den rechtsextremen Treffpunkt "Haus Montag" in Pirna aus, wohin einige Demo-Teilnehmer inzwischen eingekehrt waren.

"Es bestand der Verdacht, dass volksverhetzende Musik gespielt wurde", sagte ein Polizeisprecher TAG24.

Da die Veranstaltung jedoch eh 22 Uhr zu Ende sein sollte, hätten die Teilnehmer diese gleich freiwillig beendet.

Die Ermittlungen wegen Volksverhetzung dauern an.

