Nach Demo-Großlage: Polizeieinsatz auch in Pirna
Pirna - Nach der Neonazi-Demo in Dresden war es für die Polizei am Samstag noch nicht vorbei.
Gegen 21.35 Uhr rückten die Beamten in den rechtsextremen Treffpunkt "Haus Montag" in Pirna aus, wohin einige Demo-Teilnehmer inzwischen eingekehrt waren.
"Es bestand der Verdacht, dass volksverhetzende Musik gespielt wurde", sagte ein Polizeisprecher TAG24.
Da die Veranstaltung jedoch eh 22 Uhr zu Ende sein sollte, hätten die Teilnehmer diese gleich freiwillig beendet.
Die Ermittlungen wegen Volksverhetzung dauern an.
