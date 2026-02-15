Auseinandersetzung eskaliert: Plötzlich wird ein Mann angeschossen

Halle (Saale) - Im Hallenser Stadtteil Silberhöhe eskalierte am Samstagabend ein Streit. Ein Mann wurde verletzt.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde ein 48-Jähriger mit einem Gegenstand an den Kopf geschlagen. Mit einer Pistole wurde auf ihn geschossen. Der Schuss streifte ihn am Arm.

Es soll gegen 17.20 Uhr auf einer Grünfläche im Bereich Weißenfelser Straße / Silbertaler Straße zu der Auseinandersetzung gekommen sein.

Mehrere Personen sollen beteiligt gewesen sein. Sie flüchteten anschließend.

Die Polizei konnte einen 25-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen.