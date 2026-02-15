Polizei wird zu Messerstecherei gerufen und findet "Zockerhöhle"

Mitten in der Nacht wird die Polizei um Hilfe gerufen – in einem Kulturverein gebe es eine Messerstecherei. Das aber ist Fehlalarm. Trotzdem wird man fündig.

Von Wolf-Dietrich von Dewitz

Hilden - Die Polizei hat in Hilden eine illegale Glücksspielrunde in einem Kulturverein ausgehoben.

Durch Zufall hat die Polizei in Hilden eine illegale Glücksspielrunde ausgehoben. (Symbolbild)
Durch Zufall hat die Polizei in Hilden eine illegale Glücksspielrunde ausgehoben. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Am frühen Samstagmorgen habe man einen anonymen Hinweis auf eine Messerstecherei in den Vereinsräumen erhalten, teilte die Polizei mit.

Beamte eilten zu der Adresse, wo sie allerdings keinerlei Hinweise auf eine Gewalttat fanden. Stattdessen fiel ihnen auf, dass es eine "Zockerhöhle" war, wie die Polizei es formulierte.

Einige der mehr als 20 Menschen vor Ort wollten schnell weglaufen, als die Polizei eintraf – sie wurden aber aufgehalten.

Er war auf dem Weg nach Hause: 62-Jähriger brutal überfallen
Polizeimeldungen Er war auf dem Weg nach Hause: 62-Jähriger brutal überfallen

Die gut 20 Menschen waren zwischen 26 und 61 Jahre alt.

Die Polizei nahm die Personalien auf und leitete Verfahren wegen des Verdachts auf Teilnahme an illegalem Glücksspiel ein. Sie stellte insgesamt knapp 30.000 Euro Bargeld sicher.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: