Polizei wird zu Messerstecherei gerufen und findet "Zockerhöhle"

Hilden - Die Polizei hat in Hilden eine illegale Glücksspielrunde in einem Kulturverein ausgehoben.

Durch Zufall hat die Polizei in Hilden eine illegale Glücksspielrunde ausgehoben. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Am frühen Samstagmorgen habe man einen anonymen Hinweis auf eine Messerstecherei in den Vereinsräumen erhalten, teilte die Polizei mit.

Beamte eilten zu der Adresse, wo sie allerdings keinerlei Hinweise auf eine Gewalttat fanden. Stattdessen fiel ihnen auf, dass es eine "Zockerhöhle" war, wie die Polizei es formulierte.

Einige der mehr als 20 Menschen vor Ort wollten schnell weglaufen, als die Polizei eintraf – sie wurden aber aufgehalten.

Die gut 20 Menschen waren zwischen 26 und 61 Jahre alt.