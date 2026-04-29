Er war mit Messer bewaffnet: Polizei schießt mutmaßlich psychisch kranken Mann nieder

Kaarst - Ein 26-Jähriger wurde am Mittwochvormittag in Kaarst (Rhein-Kreis Neuss, NRW ) durch Polizeischüsse verletzt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Jan Ohmen

Gegen 9.40 Uhr meldeten sich Angehörige des Kaarsters bei den Ordnungshütern und gaben an, dass sich der mutmaßlich psychisch kranke Mann in seiner Wohnung auf der Westfalenstraße aggressiv verhalten, Drohungen aussprechen und sich selbst verletzen würde.

Noch vor Eintreffen der Beamten verließ er die Wohnung und das Gelände allerdings auf eigene Faust. "Nach ersten Erkenntnissen führte er dabei mindestens ein Messer bei sich", berichtet die Polizei.

Wenig später konnte der Mann dann auf der nahe gelegenen Wattmannstraße von den Ordnungshütern angetroffen und überwältigt werden.

"Hierbei kam es zum Schusswaffengebrauch und Einsatz von Reizgas", heißt es. Der 26-Jährige sei dadurch an den Beinen verletzt worden. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge aber nicht.