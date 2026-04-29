Trio trifft sich zum Trinken: Plötzlich steht einer mit laufender Kettensäge da

Mörfelden-Walldorf - Was als gemeinsamer Umtrunk begann, endete im südhessischen Mörfelden-Walldorf in einer Szene, die eher an einen Thriller erinnert: Drei Männer geraten aneinander und plötzlich heult der Motor einer Kettensäge auf.

Einer der beteiligten Männer holte plötzlich eine Kettensäge aus seinem Fahrzeug und schmiss sie an. (Symbolfoto) © romanzaiets/123RF

Wie die Polizei berichtet, trafen sich am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr die Männer auf einem Hotelparkplatz in der Nordendstraße in Mörfelden-Walldorf, um gemeinsam alkoholische Getränke zu konsumieren.

Nach Angaben eines 41-Jährigen sei die Situation dann "aus unerklärlichen Gründen" eskaliert.

Zunächst habe ein 31 Jahre alter Mann seinen Trinkkumpanen verbal bedroht.

Daraufhin griff der 41-Jährige zu einer Metallstange, die er nach eigenen Angaben zur "Selbstverteidigung" aus seinem Fahrzeug holte.

In diesem Moment mischte sich auch ein 35-Jähriger ein und setzte der Situation die Spitze auf: Er bedrohte den 41-Jährigen mit einer gestarteten, benzinbetriebenen Kettensäge.

Die Polizei wurde alarmiert und traf auf die drei stark alkoholisierten Unruhestifter. Ein Atemalkoholtest ergab beim 41-Jährigen 2,12 Promille, bei den beiden anderen Männern 1,59 und 1,99 Promille.