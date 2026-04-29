Trio trifft sich zum Trinken: Plötzlich steht einer mit laufender Kettensäge da
Mörfelden-Walldorf - Was als gemeinsamer Umtrunk begann, endete im südhessischen Mörfelden-Walldorf in einer Szene, die eher an einen Thriller erinnert: Drei Männer geraten aneinander und plötzlich heult der Motor einer Kettensäge auf.
Wie die Polizei berichtet, trafen sich am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr die Männer auf einem Hotelparkplatz in der Nordendstraße in Mörfelden-Walldorf, um gemeinsam alkoholische Getränke zu konsumieren.
Nach Angaben eines 41-Jährigen sei die Situation dann "aus unerklärlichen Gründen" eskaliert.
Zunächst habe ein 31 Jahre alter Mann seinen Trinkkumpanen verbal bedroht.
Daraufhin griff der 41-Jährige zu einer Metallstange, die er nach eigenen Angaben zur "Selbstverteidigung" aus seinem Fahrzeug holte.
In diesem Moment mischte sich auch ein 35-Jähriger ein und setzte der Situation die Spitze auf: Er bedrohte den 41-Jährigen mit einer gestarteten, benzinbetriebenen Kettensäge.
Die Polizei wurde alarmiert und traf auf die drei stark alkoholisierten Unruhestifter. Ein Atemalkoholtest ergab beim 41-Jährigen 2,12 Promille, bei den beiden anderen Männern 1,59 und 1,99 Promille.
Keiner der drei Trunkenbolde wurde verletzt
Trotz der gefährlichen Situation wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der erhebliche Alkoholkonsum die "unerklärlichen Gründe" für den Streit durchaus erklären könnte.
Die Beamten stellten die Kettensäge sicher. Gegen die 31 und 35 Jahre alten Männer wurden Blutentnahmen angeordnet. Zudem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.
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