Männer versuchen, 91-Jährige fies zu bestehlen, doch sie entkommt der Masche
Taucha - Zwei Männer haben am Dienstagvormittag eine 91-Jährige in ihrem Bad eingesperrt, während sie ihre Wohnung ausrauben wollten. Die Polizei hat jetzt die Personenbeschreibungen der Täter veröffentlicht und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.
Die zwei Unbekannten gaben vor, dass sie den Zählerstand in der Wohnung der 91-Jährigen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Taucha ablesen wollten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Gegen 11 Uhr drängte einer der Männer die Seniorin in das Badezimmer und versperrte ihr den Weg. Währenddessen durchsuchte der zweite Mann die Wohnung.
Der älteren Dame gelang es, sich zu befreien und die Unbekannten veließen fluchtartig die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen haben sie nichts gestohlen. Die Seniorin blieb unverletzt.
Folgende Informationen sind über die Männer bekannt:
- circa 30 bis 40 Jahre alt
- circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß
In Wiederitzsch in Leipzig gab es einen ähnlichen Versuch
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Raub und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können. Wer etwas weiß, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
Im Stadtteil Leipziger Wiederitzsch berichtete eine 67-Jährige von einem ähnlichen Vorfall. Unbekannte wollten ebenfalls ihre Zählerstände ablesen, aber sie wurde skeptisch, schickte sie weg und wollte die Polizei alarmieren. Die Täter flohen daraufhin. Es wird wegen des Verdachts eines Betrugsdelikts ermittelt.
Die Polizei warnt die Menschen in Leipzig und der Umgebung erneut vor dieser Masche und rät Betroffenen, sich bei Verdacht umgehend bei den Beamten zu melden. Außerdem sollte man diesen unangekündigten Besuchen gegenüber skeptisch sein und die Personen nicht in die Wohnung lassen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa