Männer versuchen, 91-Jährige fies zu bestehlen, doch sie entkommt der Masche

Taucha - Zwei Männer haben am Dienstagvormittag eine 91-Jährige in ihrem Bad eingesperrt, während sie ihre Wohnung ausrauben wollten. Die Polizei hat jetzt die Personenbeschreibungen der Täter veröffentlicht und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Die 91-Jährige konnte die Betrüger in die Flucht schlagen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die zwei Unbekannten gaben vor, dass sie den Zählerstand in der Wohnung der 91-Jährigen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Taucha ablesen wollten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 11 Uhr drängte einer der Männer die Seniorin in das Badezimmer und versperrte ihr den Weg. Währenddessen durchsuchte der zweite Mann die Wohnung.

Der älteren Dame gelang es, sich zu befreien und die Unbekannten veließen fluchtartig die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen haben sie nichts gestohlen. Die Seniorin blieb unverletzt.

Folgende Informationen sind über die Männer bekannt: