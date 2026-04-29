Durch anonymen Hinweis: Fahnder heben illegale Cannabisplantage aus

Remscheid - Am Mittwochmorgen haben Drogenfahnder der Polizei eine illegale Cannabisplantage in einem alten Industriegebäude in Remscheid ( NRW ) ausgehoben.

In der Halle fanden die Beamten rund 450 Cannabispflanzen. Sie wurden sichergestellt. © Tim Oelbermann

Wie die zuständige Polizeibehörde Wuppertal sowie die Staatsanwaltschaft Wuppertal in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, rückten die Einsatzkräfte um 6 Uhr zu der Lagerhalle an der Straße Güldenwerth aus.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann etwa 450 Cannabispflanzen, circa 850 abgeerntete Töpfe, knapp elf Kilogramm reife Ernte sowie Equipment zum Betrieb der Plantage.

Vier Männer (22 25, 35 und 41), die sich beim Eintreffen der Beamten in dem Gebäude aufhielten, versuchten noch vergeblich zu flüchten. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Auf die Spur der Plantage waren die Fahnder zuvor durch einen anonymen Hinweis gekommen.