Er wollte eine Seniorin bestehlen: Polizei sucht Halsketten-Gauner
Oberhavel - Am 23. Juni 2025 wollte ein bislang unbekannter Mann in Hohen Neuendorf einer Seniorin die Halskette klauen. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Verdächtigen.
Gegen 13.10 Uhr sprach er die ältere Dame in der Birkenwerder Straße im Ortsteil Bergfelde an und verwickelte sie geschickt in ein Gespräch.
Währenddessen griff der Mann offenbar unbemerkt nach dem Schmuck der Frau und öffnete den Verschluss der Kette. Doch der dreiste Plan ging nicht auf, denn die Seniorin bemerkte rechtzeitig, was vor sich ging, und konnte sich aus der Situation lösen.
Nun fahndet die Kriminalpolizei mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß, schlank und sportlich. Er hatte dunkle Augen sowie kurze, dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jeans und ein weißes Poloshirt. Zeugen zufolge sprach er Deutsch mit Akzent.
Die Polizei Brandenburg hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 851-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, --/Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Nord