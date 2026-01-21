Er wollte eine Seniorin bestehlen: Polizei sucht Halsketten-Gauner

Oberhavel - Am 23. Juni 2025 wollte ein bislang unbekannter Mann in Hohen Neuendorf einer Seniorin die Halskette klauen. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Verdächtigen.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei Brandenburg nach dem Verdächtigen. © --/Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Nord

Gegen 13.10 Uhr sprach er die ältere Dame in der Birkenwerder Straße im Ortsteil Bergfelde an und verwickelte sie geschickt in ein Gespräch.

Währenddessen griff der Mann offenbar unbemerkt nach dem Schmuck der Frau und öffnete den Verschluss der Kette. Doch der dreiste Plan ging nicht auf, denn die Seniorin bemerkte rechtzeitig, was vor sich ging, und konnte sich aus der Situation lösen.

Nun fahndet die Kriminalpolizei mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß, schlank und sportlich. Er hatte dunkle Augen sowie kurze, dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jeans und ein weißes Poloshirt. Zeugen zufolge sprach er Deutsch mit Akzent.