20.05.2025 15:39 Er wollte nach Malle: Betrunkener Passagier randaliert im Flieger

Ein betrunkener Passagier wurde vom Flug nach Mallorca ausgeschlossen. Statt in den Urlaub ging es am Ende für ihn in eine Zelle.

Von Friederike Hauer

Nürnberg - Ein erheblich betrunkener Mann (35) wurde vom Flug nach Mallorca ausgeschlossen. Eine Streife der Grenzpolizei verlieh der Forderung der Crew Nachdruck. (Symbolfoto) © Daniel Löb/dpa Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, sollte der Flug am Montag um 16 Uhr von Nürnberg aus nach Palma starten. Ein 35-jähriger Passagier fiel der Crew auf, weil er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Der Pilot gab daher die Anweisung, den Mann nicht mitzunehmen. Auf die Anweisungen des Personals reagierte dieser jedoch nicht, sodass schließlich die Polizei alarmiert wurde. Polizeimeldungen Seat-Fahrerin mit knapp vier Promille unterwegs: Polizei verhindert Schlimmeres Weil er auch mit den Beamten das Flugzeug nicht verlassen wollte, wurden ihm Handschellen angelegt. Dagegen wehrte sich der 35-Jährige und schubste eine Polizistin gegen die Bordwand. Als er unter Kontrolle gebracht war, wurde er zur Dienststelle gebracht. Anschließend ging es für den Mann statt in den Urlaub in eine Ausnüchterungszelle. Die Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte laufen.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa