Erfurt: Mann wirft Glasflasche nach Mitarbeitern des Ordnungsamtes

Erfurt - Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen am Willy-Brandt-Platz in Erfurt Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes angegriffen .

Ein Mann soll am Willy-Brandt-Platz eine Glasflasche nach Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes geworfen haben. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Mann sollte laut Informationen der Polizei kurz nach 7 Uhr kontrolliert werden, nachdem er sich zuvor gegenüber Passanten unangemessen verhalten haben soll.

Statt der Kontrolle nachzukommen, warf er eine Glasflasche in Richtung der Ordnungskräfte. Verletzt wurde dabei niemand.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten die Personalien des 39-Jährigen fest und sprachen ihm einen Platzverweis aus.