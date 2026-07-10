10.07.2026 15:40 Verkäuferinnen attackiert, Kunden beleidigt, Luxus-Honig geklaut: Aggro-Mann landet in Psychiatrie

Ein völlig aggressiver Mann sorgte in Schwarzenberg und Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) tagelang für Ärger. Er landete in einer Psychiatrie.

Von Julian Winkler

Schwarzenberg/Aue-Bad Schlema - Er attackierte und beleidigte Verkäuferinnen, belästigte Kunden und klaute einen Luxus-Honig: Ein aggressiver Mann (43) sorgte in Schwarzenberg und Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) tagelang für Ärger. Nun ist Schluss! Die Polizei schnappte den Aggro-Mann, ein Richter schickte ihn in eine Psychiatrie.

Die Polizei nahm am Mittwochabend einen aggressiven Mann in Aue-Bad Schlema fest. Er hatte in mehreren Geschäften für Ärger gesorgt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Am vergangenen Montag schlug der Mann in einem Geschäft in Schwarzenberg zu. Er ließ sich zunächst von einer Mitarbeiterin (54) beraten, anschließend verließ er das Geschäft.



Der Verkäuferin fiel anschließend auf, dass zwei Honiggläser fehlten. Gesamtwert: knapp 350 Euro. Die 54-Jährige verfolgte den offenbar betrunkenen Mann und sprach ihn auf den Diebstahl an. Daraufhin drehte der Dieb durch: Er schubste die Frau und übergoss sie mit einem alkoholischen Getränk. Anschließend flüchtete der Aggro-Mann. Die Polizei konnte ihn nicht schnappen.



Bis zum Mittwochabend. Dort sorgte der 43-Jährige in einem Geschäft am Altmarkt in Aue für Ärger, die Polizei wurde alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um den Honig-Dieb handelte.

Haftrichter schickt aggressiven Mann in Psychiatrie