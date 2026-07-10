Verkäuferinnen attackiert, Kunden beleidigt, Luxus-Honig geklaut: Aggro-Mann landet in Psychiatrie
Schwarzenberg/Aue-Bad Schlema - Er attackierte und beleidigte Verkäuferinnen, belästigte Kunden und klaute einen Luxus-Honig: Ein aggressiver Mann (43) sorgte in Schwarzenberg und Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) tagelang für Ärger. Nun ist Schluss! Die Polizei schnappte den Aggro-Mann, ein Richter schickte ihn in eine Psychiatrie.
Am vergangenen Montag schlug der Mann in einem Geschäft in Schwarzenberg zu. Er ließ sich zunächst von einer Mitarbeiterin (54) beraten, anschließend verließ er das Geschäft.
Der Verkäuferin fiel anschließend auf, dass zwei Honiggläser fehlten. Gesamtwert: knapp 350 Euro. Die 54-Jährige verfolgte den offenbar betrunkenen Mann und sprach ihn auf den Diebstahl an.
Daraufhin drehte der Dieb durch: Er schubste die Frau und übergoss sie mit einem alkoholischen Getränk. Anschließend flüchtete der Aggro-Mann. Die Polizei konnte ihn nicht schnappen.
Bis zum Mittwochabend. Dort sorgte der 43-Jährige in einem Geschäft am Altmarkt in Aue für Ärger, die Polizei wurde alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um den Honig-Dieb handelte.
Haftrichter schickt aggressiven Mann in Psychiatrie
Und es kamen weitere Delikte zum Vorschein. So attackierte der Deutsche am Freitagabend eine Mitarbeiterin (35) in einem Einkaufsmarkt in der Eibenstocker Straße in Schwarzenberg.
Zunächst belästigte er mehrere Kunden, woraufhin die 35-Jährige den Mann rausschmeißen wollte. Anschließend drehte der 43-Jährige durch. "Er soll die Mitarbeiterin daraufhin am Hals gepackt, leicht verletzt und beleidigt haben", so die Polizei.
In der Unteren Schloßstraße in Schwarzenberg soll es durch den Mann zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Er beleidigte zwei Mitarbeiterinnen (39, 52) eines Geschäfts - eine von ihnen schlug er sogar.
Die Liste der Taten ist lang. Daher wurde der 43-Jährige festgenommen und einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser schickte den Aggro-Mann in eine Psychiatrie.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa