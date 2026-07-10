Menschenhandel und Prostitution: Internationale Polizei-Aktion, zwei Festnahmen in Deutschland

Mainz/Gießen/Brasilien - Es geht um Menschenhandel und die Ausbeutung von Personen mit Trans-Hintergrund aus Brasilien in Zwangs-Prostitution: Mit einem international organisierten Schlag ist die Polizei gegen eine kriminelle Bande vorgegangen, die bundesweit in Deutschland agiert haben soll.

Schlag gegen eine mutmaßliche Schleuserbande: In der zurückliegenden Woche rückten zahlreiche Polizisten zu mehreren Razzien aus. (Symbolbild) © Montage: Dorothee Barth/dpa, Marius-Becker/dpa, Florian Gürtler/TAG24

Die konzertierten Razzien fanden bereits in der zurückliegenden Woche statt, wie das Polizeipräsidium Mainz und die Staatsanwaltschaft Gießen am Freitag gemeinsam mitteilten.

Demnach wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle bei Polizei-Aktionen in Köln, Düsseldorf und dem Raum Siegen vollstreckt.

Zeitgleich wurden in Brasilien Bankkonten und Immobilien gepfändet. Ebenso wurden 13 Unternehmen durchsucht, "bei denen es sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um Briefkastenfirmen handeln dürfte, die zum Zweck der Geldwäsche gegründet worden waren", wie ein Sprecher erklärte.

Bei den Razzien in Deutschland wurden zwei Personen als mutmaßliche Hauptbeschuldigte festgenommen und anschließend einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser setzte die zuvor erlassenen Haftbefehle in Vollzug, die beiden Verdächtigen sitzen seitdem in Untersuchungshaft.