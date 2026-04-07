Erfurt: Ohne Ticket im ICE und direkt ins Gefängnis

Erfurt - Das hätte sich ein 23-Jähriger wohl anders vorgestellt. Seine Reise endete am Erfurter Hauptbahnhof nicht nur abrupt, sondern auch hinter Gittern.

Am Erfurter Hauptbahnhof endete die ICE-Fahrt eines 23-Jährigen in der JVA. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der junge Mann war laut Polizei am Ostermontag in einem ICE unterwegs, konnte ab Nürnberg jedoch keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Das Zugpersonal informierte die Bundespolizei, die den Ungarn beim Halt in Erfurt aus dem Zug holte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorlag. Dieser war wegen eines Diebstahls erlassen worden. Da der 23-Jährige die geforderte Geldstrafe im vierstelligen Bereich nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen.

Die Bundespolizei brachte ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von knapp 60 Tagen verbüßen muss.