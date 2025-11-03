Mann will "für Gerechtigkeit sorgen" und geht mit scharfer Knarre in die Disco

Ergolding - Um "für Gerechtigkeit zu sorgen", ist ein Mann mit einer scharfen Pistole zu einer Diskothek in Ergolding im niederbayerischen Landkreis Landshut gekommen.

Der bewaffnete Club-Besucher wurde von den Polizeibeamten festgenommen. (Symbolfoto) © 123rf/Pop Nukoonrat

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 31-Jährige zuvor mit mehreren anderen Menschen gestritten.

Mit wem und weshalb, war bislang unklar. Daraufhin sei der Mann nach Hause gegangen und habe die Pistole geholt.

Zeugen bemerkten das und wählten den Notruf. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen.

Dabei habe er gesagt, dass er für Gerechtigkeit sorgen wolle. Die Beamten seien anschließend in seine Wohnung gegangen.