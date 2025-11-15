Erhebliche Gefahr für Passanten: Polizei stoppt Autorennen in der Frankfurter City

Frankfurt am Main - Eine Polizeistreife hat in der Frankfurter Innenstadt ein illegales Autorennen gestoppt. Nach einem Beteiligten wird noch gesucht.

In Frankfurts Innenstadt fand in der Nacht zum Samstag ein illegales Autorennen statt. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Wie das Präsidium berichtete, fuhren zwei Fahrzeuge in der Nacht zum Samstag "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" durch den Theatertunnel und dann stadtauswärts.

Es habe eine erhebliche Gefahr für Unbeteiligte bestanden, so die Beamten.

Die Polizei hatte beobachtet, wie ein Wagen auf der Berliner Straße auf einmal beschleunigte und zu einem anderen Fahrzeug aufschloss.

Nach dem Tunnel rasten sie weiter in die Gutleutstraße. Die beiden Fahrer "überholten mehrfach rasant andere Verkehrsteilnehmer, dabei schreckten sie auch nicht davor zurück, Fahrradschutzstreifen zum Überholen zu nutzen", so die Polizei.