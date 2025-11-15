Erhebliche Gefahr für Passanten: Polizei stoppt Autorennen in der Frankfurter City
Von Sandra Trauner
Frankfurt am Main - Eine Polizeistreife hat in der Frankfurter Innenstadt ein illegales Autorennen gestoppt. Nach einem Beteiligten wird noch gesucht.
Wie das Präsidium berichtete, fuhren zwei Fahrzeuge in der Nacht zum Samstag "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" durch den Theatertunnel und dann stadtauswärts.
Es habe eine erhebliche Gefahr für Unbeteiligte bestanden, so die Beamten.
Die Polizei hatte beobachtet, wie ein Wagen auf der Berliner Straße auf einmal beschleunigte und zu einem anderen Fahrzeug aufschloss.
Nach dem Tunnel rasten sie weiter in die Gutleutstraße. Die beiden Fahrer "überholten mehrfach rasant andere Verkehrsteilnehmer, dabei schreckten sie auch nicht davor zurück, Fahrradschutzstreifen zum Überholen zu nutzen", so die Polizei.
Die Beamten schalteten ihre Sondersignale ein und konnten einen der beiden Wagen stoppen. Der 28 Jahre alte Fahrer müsse sich für seine gefährliche Fahrweise verantworten, heißt es im Polizeibericht. Nach dem zweiten Fahrer wird gesucht.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa