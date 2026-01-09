Tödlicher Messerangriff an Silvester: Polizei richtet Appell an Wiesbadener Bevölkerung
Wiesbaden - Der tödliche Messerangriff in der Silvesternacht, bei dem ein 22-Jähriger in Wiesbaden ums Leben kam, beschäftigt die Ermittler weiterhin intensiv. Schon kurz nach dem Geschehen hatte der Vorfall für große Aufmerksamkeit gesorgt. Nun richtet die Polizei erneut einen dringenden Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.
Zur Erinnerung: Die tödliche Auseinandersetzung ereignete sich am 1. Januar, gegen 0.10 Uhr, im Bereich des Hirschgrabens.
Zwei Tatverdächtige wurden noch in der Nacht zum Donnerstag festgenommen und befinden sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden in Untersuchungshaft.
Trotz dieser Festnahmen ist der genaue Ablauf der Tat weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei arbeitet mit Hochdruck daran, die Geschehnisse zu rekonstruieren.
Entscheidend für die Aufklärung könnten laut Ermittlern besonders Fotos und Videos sein, die das Geschehen oder die Situation unmittelbar davor festgehalten haben.
Polizei sucht dringend nach Zeugen oder Bildmaterial
Es ist davon auszugehen, dass sich zur Tatzeit kurz nach 0 Uhr zahlreiche Menschen aufgrund der Silvester-Feierlichkeiten in der Nähe aufhielten und möglicherweise unbewusst entscheidende Szenen eingefangen haben.
Wer rund um Mitternacht im Bereich Hirschgraben unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat oder über entsprechendes Bildmaterial verfügt, wird deshalb noch einmal gebeten, sich dringend bei den Ermittlern zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 06113450 entgegen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS