Tödlicher Messerangriff an Silvester: Polizei richtet Appell an Wiesbadener Bevölkerung

Wiesbaden - Der tödliche Messerangriff in der Silvesternacht , bei dem ein 22-Jähriger in Wiesbaden ums Leben kam, beschäftigt die Ermittler weiterhin intensiv. Schon kurz nach dem Geschehen hatte der Vorfall für große Aufmerksamkeit gesorgt. Nun richtet die Polizei erneut einen dringenden Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Die tödliche Messerattacke spielte sich im Bereich der Straße "Hirschgraben" unweit der Wiesbadener Innenstadt ab. © 5VISION.NEWS

Zur Erinnerung: Die tödliche Auseinandersetzung ereignete sich am 1. Januar, gegen 0.10 Uhr, im Bereich des Hirschgrabens.

Zwei Tatverdächtige wurden noch in der Nacht zum Donnerstag festgenommen und befinden sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden in Untersuchungshaft.

Trotz dieser Festnahmen ist der genaue Ablauf der Tat weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei arbeitet mit Hochdruck daran, die Geschehnisse zu rekonstruieren.

Entscheidend für die Aufklärung könnten laut Ermittlern besonders Fotos und Videos sein, die das Geschehen oder die Situation unmittelbar davor festgehalten haben.