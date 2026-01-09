Unfall sorgt für Chaos auf A2: Auto kracht in Laster, drei Verletzte

Potsdam-Mittelmark - Auf der A2 in Richtung Berlin wurden zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Wollin am Donnerstagabend bei einem schweren Unfall drei Autoinsassen verletzt.

Die Feuerwehr sichert die Unfallstelle mit dem völlig zerstörten Hyundai. © Julian Stähle

Gegen 20.30 Uhr verlor ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Offenbar war er mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren.

Das Auto kam nach rechts von der Staße ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dadurch wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Hyundai nicht mehr verhindern. Durch diesen wurden alle drei Insassen des Autos verletzt.

Der Fahrer sowie der Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, ein Mitfahrer auf der Rücksitzbank wurde schwer verletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.