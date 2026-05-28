Erhebliche Mängel an Reifen! Junger Biker kracht mit Ford zusammen

Das Motorrad des jungen Mannes wurde sichergestellt. Nun laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist in einer Linkskurve auf der K523 zwischen der Bundesstraße 175 und dem Ortsteil Zschorta in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammengekracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der junge Biker war durch die Kollision in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt worden. Er war anschließend nach Jena ins Krankenhaus gebracht worden.

Der 64-jährige Autofahrer und drei weitere Insassen überstanden den Unfall unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Das Motorrad ist sichergestellt worden, da während der Unfallaufnahme erhebliche Mängel an den Reifen der Maschine festgestellt wurden.