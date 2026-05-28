Streit in Erstaufnahme-Einrichtung eskaliert: Fünf Verletzte
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Schneeberg - In der Erstaufnahme-Einrichtung in Schneeberg (Erzgebirgskreis) gab es am späten Mittwochabend eine Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten.
Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Personen wegen einer Lärmbelästigung in Streit geraten. Die Situation eskalierte schließlich, und die Polizei griff ein.
Bei der Auseinandersetzung wurden fünf Personen leicht verletzt.
Die Polizei belehrte die Bewohner wegen der Lärmbelästigung und stellte entsprechende Anzeigen aus. Der Einsatz in der Erstaufnahme-Einrichtung dauerte bis in die Nachtstunden an.
Titelfoto: Niko Mutschmann