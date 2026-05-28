Streit in Erstaufnahme-Einrichtung eskaliert: Fünf Verletzte

Schneeberg - In der Erstaufnahme-Einrichtung in Schneeberg ( Erzgebirgskreis ) gab es am späten Mittwochabend eine Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten.

Die Polizei rückte im Großaufgebot bei der Erstaufnahme-Einrichtung in Schneeberg an. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Personen wegen einer Lärmbelästigung in Streit geraten. Die Situation eskalierte schließlich, und die Polizei griff ein.

Bei der Auseinandersetzung wurden fünf Personen leicht verletzt.