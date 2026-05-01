Erleichterung nach stundenlanger Suche: 35-Jährige wohlbehalten aufgefunden
Update vom 1. Mai 2026, 7.48 Uhr: Vermisstensuche beendet
Auf der Suche nach einer Frau haben ehrenamtliche Einsatzkräfte mehrerer Rettungshundestaffeln am Donnerstagabend stundenlang ein Waldstück bei Graupa durchkämmt - mit Erfolg.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, ist die Person wohlbehalten aufgefunden worden.
"Ein Straftatverdacht liegt nicht vor", heißt es.
Erstmeldung vom 30. April, 21.52 Uhr:
Pirna - Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach einer 35-Jährigen aus Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie die Polizei mitteilte, verließ die Frau am Donnerstagvormittag ihre Wohnung an der Straße Seewiese. Wohin sie wollte, ist unklar.
Die Polizei hat bereits mögliche Hinwendungsorte geprüft, allerdings ohne Erfolg.
Da die Vermisste mutmaßlich Suizidgedanken besitzt, hofft die Polizei nun auf Hilfe aus der Bevölkerung.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dresden unter der Nummer 0351/4832233 entgegen.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Montage: Daniel Förster, PD Dresden