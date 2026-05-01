Erleichterung nach stundenlanger Suche: 35-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Auf der Suche nach einer Frau haben ehrenamtliche Einsatzkräfte mehrerer Rettungshundestaffeln am Donnerstagabend stundenlang ein Waldstück bei Graupa durchkämmt - mit Erfolg.

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, ist die Person wohlbehalten aufgefunden worden.

"Ein Straftatverdacht liegt nicht vor", heißt es.