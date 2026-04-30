Einsatz am Hauptbahnhof Halle: Betrunkener 38-Jähriger pöbelt und verletzt Security

Die Bundespolizei hatte am Mittwochabend alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei hatte der 38-Jährige zunächst Hausverbot für den Bahnhof sowie eine Strafanzeige erhalten, nachdem er dort einen Mann beleidigt hatte.

Er schien allerdings nicht aus seinen Fehlern gelernt zu haben: Nur knapp eine Stunde später beleidigte er erst die Mitarbeiter der DB-Information und dann auf dem Vorplatz einen Sicherheitsmitarbeiter (27). "Zudem kam er diesem immer wieder sehr nah und bedrängte ihn", so ein Sprecher.

Als der 27-Jährige den aggressiven Mann von sich stieß, wollte dieser unvermittelt auf ihn losgehen, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Selbst hier wehrte er sich noch und versuchte die Sicherheitskraft zu bespucken und zu treten. Der Mitarbeiter blieb mit einer Schürfwunde und geschwollenen Fingern zurück.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner persönlichen Gegenstände fanden die Beamten der Bundespolizei ein Einhandmesser in der Hosentasche des 38-Jährigen. Ein Atemalkoholtest lieferte zudem ein Ergebnis von 2,20 Promille.