Ermittler finden 21 Millionen Zigaretten, Bargeld und Luxusuhren: 41-Jähriger in Haft

Essen - Ermittlern ist im Ruhrgebiet ( Nordrhein-Westfalen ) ein großer Schlag gegen den illegalen Zigarettenhandel gelungen.

Die Zigaretten wurden in Dortmund, Hemer, Lüdenscheid und Sprockhövel gelagert. © Zollfahndungsamt Essen

Beamte der Zollfahndung Essen haben mit Unterstützung der Observationseinheit Zoll und der Spezialkräften Kölners Zolls in Dortmund, Hemer, Lüdenscheid und Sprockhövel fast 21 Millionen unversteuerte Zigaretten verschiedener Marken, mehr als 14.000 Dosen Snus, 30.000 Euro Bargeld und Luxusuhren sichergestellt.

Seit August 2024 laufen die Ermittlungen gegen eine Tätergruppe wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei durch den Handel mit unversteuerten Zigaretten.

Die Spur führte schließlich zu einer deutsch-armenischen Gruppierung aus dem Sauerland, die aus Lagerstätten in den oben genannten Städten illegal große Mengen Zigaretten an verschiedene Abnehmer im gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus verkaufte.