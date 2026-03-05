Kaputte Ampel, dramatischer Unfall: Autos brennen komplett aus

Umpferstedt - Auf der B87 im Weimarer Land hat eine abgeschaltete Ampel am Mittwoch zu einem folgenschweren Unfall geführt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Autos waren jedoch nicht mehr zu retten. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Wie die Polizei mitteilte, war die Ampelanlage an der Kreuzung in Umpferstedt wegen eines Unfalls demoliert worden. Aus diesem Grund hatte ein Techniker die Anlage abgeschaltet, um sie zu prüfen.

Während die Ampel außer Betrieb war, hatte eine Mercedes-Fahrerin gegen 13.30 Uhr ein nun für sie geltendes Stoppschild offenbar übersehen und einem 65-Jährigen die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeug krachten daraufhin zusammen. Eines der beiden Autos fing nach der Kollision an zu brennen. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das andere Fahrzeug über. Beide Autos waren in der Folge nicht mehr zu retten und brannten komplett aus.

Die 71-Jährige sowie der 65-Jährige konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über 50.000 Euro beziffert.