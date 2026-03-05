In Schlangenlinien unterwegs: Mann im Erzgebirge mit über 3 Promille erwischt
Schwarzenberg - Im Erzgebirge erwischte die Polizei einen VW-Fahrer (41) mit mehr als drei Promille.
Zeugen hatten bereits am Dienstag einen VW beobachtet, der in Schwarzenberg die Karlsbader Straße/S272 in Schlangenlinien unterwegs war. Sie informierten die Polizei.
Die Beamten entdeckten das Fahrzeug in Breitenbrunn und stoppten es. Der Fahrer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.
"Dabei wurde auch ein Atemalkoholtest mit dem 41-jährigen Fahrer durchgeführt, der einen Wert von 3,26 Promille ergab", so eine Polizeisprecherin.
Der Ukrainer musste zur Blutentnahme. Außerdem kassierte er nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er ohne gültige Dokumente unterwegs war.
Titelfoto: 123RF/ Monika Gruszewicz