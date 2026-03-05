In Schlangenlinien unterwegs: Mann im Erzgebirge mit über 3 Promille erwischt

Schwarzenberg - Im Erzgebirge erwischte die Polizei einen VW-Fahrer (41) mit mehr als drei Promille.

Die Polizei kontrollierte in Schwarzenberg einen VW-Fahrer, der mehr als drei Promille intus hatte. (Symbolbild) © 123RF/ Monika Gruszewicz

Zeugen hatten bereits am Dienstag einen VW beobachtet, der in Schwarzenberg die Karlsbader Straße/S272 in Schlangenlinien unterwegs war. Sie informierten die Polizei.

Die Beamten entdeckten das Fahrzeug in Breitenbrunn und stoppten es. Der Fahrer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

"Dabei wurde auch ein Atemalkoholtest mit dem 41-jährigen Fahrer durchgeführt, der einen Wert von 3,26 Promille ergab", so eine Polizeisprecherin.