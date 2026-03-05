Brandstiftung? Mehrere Autos brennen innerhalb einer Stunde
Von Dayan Djajadisastra
Mönchengladbach - Innerhalb einer Stunde haben in Mönchengladbach drei Autos gebrannt und sind teils schwer beschädigt worden.
Die Feuer brachen am Mittwochabend (4. März), im Zeitraum von 22 bis 23 Uhr, in drei Stadtteilen aus, wie die Polizei mitteilte.
Bei einem der Brände verfolgte ein Zeuge eine tatverdächtige Person, die in ein nahegelegenes Feld flüchtete.
Ob die Brände vorsätzlich gelegt wurden, ist zum Zeitpunkt noch unklar. Brandstiftung könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, hieß es.
