Brandstiftung? Mehrere Autos brennen innerhalb einer Stunde

Mönchengladbach - Innerhalb einer Stunde haben in Mönchengladbach drei Autos gebrannt und sind teils schwer beschädigt worden.

In Mönchengladbach sind in der Nacht gleich drei Autos in Brand geraten. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Die Feuer brachen am Mittwochabend (4. März), im Zeitraum von 22 bis 23 Uhr, in drei Stadtteilen aus, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem der Brände verfolgte ein Zeuge eine tatverdächtige Person, die in ein nahegelegenes Feld flüchtete.