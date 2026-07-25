Ermittlungen nach Tötungsdelikt: Mann und Frau nachts tot aufgefunden

Ortrand - Die Polizei hat in Ortrand im Süden Brandenburgs zwei tote Personen entdeckt und ermittelt wegen des Verdachts der Tötung.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsverdachts. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Morgen gegen 2.30 Uhr fanden Ermittler die Leichen eines 57 Jahre alten Mannes und einer 45-jährigen Frau, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine schwer verletzte Person (80) sei ins Krankenhaus gekommen.

Wo und wie die toten Personen entdeckt wurden, wollte die Polizei bislang nicht sagen. Auch zur Frage, in welcher Beziehung sie zueinander standen, machte der Sprecher keine Angaben. "Das wird aktuell noch geprüft", sagte er.