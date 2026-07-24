Maskierte Räuber schlagen gleich zweimal zu: Radfahrer am Rheinufer brutal überfallen
Bonn - In der Nacht zu Freitag sind am Bonner Rheinufer gleich zwei Fahrradfahrer Opfer brutaler Raubüberfälle geworden. Die Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen.
Der erste Überfall passierte gegen 2.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Kaiser-Friedrich-Straße. Ein Radfahrer war gerade in Richtung Norden unterwegs, als ihn zwei maskierte Männer plötzlich vom Fahrrad rissen.
Sie schlugen auf ihn ein und klauten sein Handy sowie seine Geldbörse. Danach flüchteten sie auf Fahrrädern. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.
Nur etwa 40 Minuten später kam es weiter nördlich zu einer ähnlichen Tat. Diesmal sprangen zwei maskierte Männer aus einem Gebüsch und riefen: "Stopp, Polizei!".
Dann rissen sie einen weiteren Radfahrer vom Fahrrad und schlugen ihn. Die Täter klauten einen Ring, das Handy und Bargeld.
Anschließend liefen sie in Richtung Römerkran davon. Auch dieses Opfer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.
Das ist über die Räuber bekannt
Die Polizei geht davon aus, dass dieselben Täter für beide Überfälle verantwortlich sein könnten. Die Männer sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank gewesen sein.
Einer war ungefähr 1,75 Meter groß, der andere etwa 1,85 Meter. Beide waren komplett dunkel gekleidet, trugen eine Sturmhaube oder ein Tuch vor dem Gesicht und sprachen Deutsch mit arabischem Akzent.
Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0228 15-0 bei der Bonner Polizei melden.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa