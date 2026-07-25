Junger Mann rast mit mehr als 150 km/h durch Ingolstadt

Ingolstadt - Mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde ist ein 21-Jähriger in der Nacht auf Samstag durch Ingolstadt gerast.

Die Polizeibeamten meldeten den Vorfall der Führerscheinstelle. Möglicherweise muss der 21-Jährige zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU). (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Polizisten sahen gegen 1.40 Uhr das Auto und nahmen die Verfolgung auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Tacho des Streifenwagens zeigte dabei knapp 150 Kilometer pro Stunde an, dennoch schlossen die Beamten nicht zu dem Auto auf.

Erst nach gut einem Kilometer, als ein Taxi eine enge Stelle blockierte, stoppten die Beamten das Fahrzeug.

Der 21-Jährige machte sich über die Kontrolle lustig, wie die Polizei weiter berichtete. Einsicht habe bei dem Mann gefehlt. Seinen Führerschein habe er "absichtlich" nicht dabeigehabt. Gegen den 21-Jährigen werde nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens ermittelt.