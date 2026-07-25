Nach Wildunfall: Unbekannte sägen Hirschgeweih ab
Grumbach/ Rodacherbrunn (Saale-Orla-Kreis) - Nach einem Wildunfall auf der L2373 zwischen Grumbach und Rodacherbrunn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Jagdwilderei.
Eine Autofahrerin war laut Informationen der Polizei am Freitagnachmittag mit einem Wildtier zusammengestoßen. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle.
Während die Frau den Unfall bei der Polizei aufnehmen ließ, machte ein Jagdpächter später eine ungewöhnliche Entdeckung. Beide Geweihstangen des Tieres waren abgesägt und gestohlen worden.
Die Tat soll sich zwischen 14.35 Uhr und 16.15 Uhr ereignet haben.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zeitraum auf der L2373 unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0186313/2026 per Telefon (03663 431 0) von der Polizeiinspektion Saale-Orla entgegengenommen.
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