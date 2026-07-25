Nach Wildunfall: Unbekannte sägen Hirschgeweih ab

Grumbach/ Rodacherbrunn (Saale-Orla-Kreis) - Nach einem Wildunfall auf der L2373 zwischen Grumbach und Rodacherbrunn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Jagdwilderei.

Nach einem Wildunfall wurden einem verendeten Hirsch beide Geweihstangen abgesägt und gestohlen. (Symbolbild) © 123RF/Eraxion

Eine Autofahrerin war laut Informationen der Polizei am Freitagnachmittag mit einem Wildtier zusammengestoßen. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle.

Während die Frau den Unfall bei der Polizei aufnehmen ließ, machte ein Jagdpächter später eine ungewöhnliche Entdeckung. Beide Geweihstangen des Tieres waren abgesägt und gestohlen worden.

Die Tat soll sich zwischen 14.35 Uhr und 16.15 Uhr ereignet haben.