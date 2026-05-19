Erneute Attacke zwischen Gangs in Sachsen: Jetzt erhöht die Polizei ihre Präsenz

Torgau - Im nordsächsischen Torgau ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen eskaliert.

In Torgau ist es wiederholt zu einer Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppen gekommen. (Archivbild) © IMAGO / CHROMORANGE

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Montagabend gegen 21.55 Uhr ein 23-Jähriger in seiner Wohnung von einem knappen Dutzend aus Tschetschenien stammenden Personen um einen 22-jährigen Russen überfallen und schwer verletzt.

Der angegriffene Bulgare habe daraufhin zahlreiche Bekannte informiert, die an einem Imbiss auf die Gruppe um den 22-Jährigen stießen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Russe (24) verletzt wurde.

Die Polizei zog nach eigenen Angaben zahlreiche Kräfte aus umliegenden Revieren und auch Leipzig zusammen, um weitere Tätlichkeiten zu verhindern.

Schon in den vergangenen Tagen sei es zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen gekommen. In den nächsten Tagen sollen verstärkte Streifen für Ruhe sorgen.