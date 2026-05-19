Am Hals gepackt und geküsst: Mädchen am Bahnhof belästigt
Burgstädt - Unfassbar! Ein unbekannter Mann belästigte am Montagnachmittag ein 13-jähriges Mädchen am Burgstädter Bahnhof (Mittelsachsen) sexuell.
Wie die Polizei mitteilte, saß die 13-Jährige gegen 14.50 Uhr in der Bahn aus Chemnitz, als sie von einem ihr unbekannten Mann zunächst angesprochen wurde.
Im weiteren Verlauf stiegen beide am Bahnhof Burgstädt aus, wo der Mann das Mädchen am Hals gepackt und geküsst haben soll. Wie der Teenager selbst schilderte, tat er ihr dabei weh.
Doch damit noch nicht genug. Bevor er endlich von ihr abließ und den Bahnhof in Richtung Ahnataler Platz verließ, soll er sie zudem unsittlich berührt haben.
Der Mann hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Bart. Weitere Informationen zu dem Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor.
Alarmierte Beamte konnten den Mann im Zuge sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Haertelpress