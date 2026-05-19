Perverser spielt vor Teenager (14) an seinem Penis herum

Mittweida - Einfach nur widerlich! Ein Mann spielte am Montag in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) vor einer 14-Jährigen an seinem Penis herum. Nun sucht die Polizei nach dem Perversen.

Ein Mann masturbierte am Montag in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) vor einer 14-Jährigen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, 123RF/Heiko Kueverling

Der Vorfall spielte sich gegen 13.45 Uhr ab. Der Teenager saß an einer Haltestelle am Schwanenteich, wartete dort auf den Bus.

"Anschließend bemerkte die 14-Jährige einen bislang unbekannten Mann, welcher sich nur wenige Meter von ihr entfernt befand, eine Hand in seiner Hose hielt und offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm", teilt die Polizei mit.



Als der Teenager den Mann anschaute, ging er zu einem Baum, zog seine Hose runter und manipulierte weiter an seinem Glied.



Gegen 14 Uhr stieg die Jugendliche in den Bus der Linie 678 in Richtung Kriebstein. Abends erzählte sie Angehörigen von dem Vorfall.

So wurde der Mann beschrieben: