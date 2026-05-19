Perverser spielt vor Teenager (14) an seinem Penis herum
Mittweida - Einfach nur widerlich! Ein Mann spielte am Montag in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) vor einer 14-Jährigen an seinem Penis herum. Nun sucht die Polizei nach dem Perversen.
Der Vorfall spielte sich gegen 13.45 Uhr ab. Der Teenager saß an einer Haltestelle am Schwanenteich, wartete dort auf den Bus.
"Anschließend bemerkte die 14-Jährige einen bislang unbekannten Mann, welcher sich nur wenige Meter von ihr entfernt befand, eine Hand in seiner Hose hielt und offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm", teilt die Polizei mit.
Als der Teenager den Mann anschaute, ging er zu einem Baum, zog seine Hose runter und manipulierte weiter an seinem Glied.
Gegen 14 Uhr stieg die Jugendliche in den Bus der Linie 678 in Richtung Kriebstein. Abends erzählte sie Angehörigen von dem Vorfall.
So wurde der Mann beschrieben:
- etwa 40 bis 45 Jahre alt
- ungefähr 1,85 Meter groß
- hellhäutig
- normale Statur
- kurze, dunkle Haare mit grau melierten Strähnen versetzt und an den Seiten abrasiert
- kantiges Gesicht
- trug einen blauen Jogginganzug
Polizei sucht Zeugen: Wer kennt den beschriebenen Mann?
Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen.
Zudem werden Zeugen gesucht: Wer hat am Montagnachmittag am Schwanenteich etwas beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann zum Tatzeitpunkt aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Identität und/oder dessen Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter der Nummer 03727/9800 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, 123RF/Heiko Kueverling