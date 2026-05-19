Raubüberfall? Polizei stoppt Bus mit elf Verdächtigen

Rostock - Nach dem Hinweis auf eine mutmaßliche Straftat hat die Polizei am Montagnachmittag im Rostocker Stadtteil Schmarl einen Linienbus gestoppt.

Die Polizei stoppte den Linienbus in Schmarl. © Stefan Tretropp

Da man zunächst nicht das Vorhandensein einer Waffe habe ausschließen können, hätten die Beamten unter anderem spezielle Schutzwesten angezogen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Fahrgäste seien ausgestiegen, und die Beamten hätten deren Personalien aufgenommen.

Ausgangspunkt sei am späten Montagnachmittag der Anruf eines Zeugen gewesen, der von einer mutmaßlichen Freiheitsberaubung zum Nachteil eines 15-Jährigen in einer Wohnung im Stadtteil Evershagen berichtet habe.

Die fragliche Gruppe Jugendlicher einschließlich des mutmaßlich Geschädigten bestieg demnach anschließend den später gestoppten Bus.