Erneuter Todesfall am Bahnhof Friedland: Wieder eine Person von Zug erfasst

Friedland - Schon wieder wurde eine Person an dem niedersächsischen Bahnhof Friedland von einem Zug erfasst.

Erst im August wurde am selben Bahnhof ein Mädchen von einem Zug erfasst. © Moritz Frankenberg/dpa

Ein Güterzug überfuhr am Montag gegen 5.45 Uhr einen Mann, so die Polizeiinspektion Göttingen.

Den Ermittlungen zufolge hatte er sich in Fahrtrichtung Göttingen mittig auf die Gleise gestellt und wurde vom Triebwagen erfasst.

Der Lokführer reagierte sofort mit einer Notbremsung, doch ein Arzt konnte anschließend nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Aktuell geht die Polizei anhand der Umstände und Zeugenaussagen davon aus, dass der Mann sich das Leben nehmen wollte.

Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt. Der Lokführer erlitt durch die grausame Situation einen Schock und musste durch einen Kollegen ersetzt werden.