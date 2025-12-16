Mutmaßliche Drogendealer in der Leipziger Innenstadt aufgeflogen
Leipzig - Der Polizei ist ein wichtiger Schlag gegen Drogenkriminalität gelungen. Im Zentrum-Südost erwischten sie mutmaßliche Dealer und stellten mehrere Gramm Rauschgift sicher.
Der Erfolg gelang den Beamten bereits am Freitag gegen 17 Uhr. Erst am Dienstagmorgen wurden nähere Details bekannt.
Demnach wurde den Einsatzkräften ein Hinweis gegeben, dass Personen vor einem Bistro in der Nürnberger Straße im Zentrum-Südost Drogen verkaufen.
Polizeisprecherin Susanne Lübcke teilte mit, dass sich dieser Verdacht bestätigte. Zwei guineische Männer (23 und 17 Jahre) wurden dabei erwischt, wie sie 200 Gramm Marihuana, einige wenige Gramm Kokain und ein Pfefferspray dabeihatten.
Im Bistro selbst ging ein Rauschgiftspürhund auf die Suche. Er entdeckte einen Rucksack, in dem sich laut der Sprecherin "mehr als 200 Gramm Marihuana, fast mehr als fünf Gramm Kokain, mehr als 50 Gramm Heroin sowie ungefähr ein Dutzend Tabletten Ecstasy befanden".
Der Stadtordnungsdienst versiegelte das Bistro und die Beamten durchsuchten die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen. Dort befanden sich jedoch keine weiteren Drogen.
Nachdem alle Daten der Personen aufgenommen wurden, durfte der 23-Jährige wieder gehen. Der 17-Jährige wurde an einen Vertreter des Jugendamtes übergeben. Es wird wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit einem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.
